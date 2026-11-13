Украина и Россия договорились, что в следующем раунде переговоров примут участие представители ЕС.

Об этом сообщил спецпосланник президента США Джаред Кушнер.

«Сейчас обе стороны договорились расширить следующий раунд переговоров, включив в него наших европейских партнеров», — написал Кушнер в соцсети X.

Он отметил, что участие ЕС позволит «рассмотреть более широкие послевоенные механизмы европейской безопасности наряду с территориальными проблемами между Украиной и Россией».

«Прочное прекращение боевых действий требует надежных гарантий безопасности, механизмов урегулирования конфликтов и взаимных обязательств по деэскалации, которые снижают риск возникновения конфликта в будущем», — добавил Кушнер.

Он также заявил, что американская сторона рассчитывает в дальнейшем параллельно обсуждать новую архитектуру европейской безопасности и проблемы безопасности Украины.

«Мы (…) подтвердили, что никакие более обширные европейские соглашения по безопасности не будут окончательно согласованы без учета проблем безопасности Украины. Мы начнем обсуждать эти взаимосвязанные вопросы параллельно, понимая, что за исключением гуманитарных мер, ничего не будет завершено до достижения всеобъемлющего соглашения», — написал Кушнер .

Детали по новому раунду переговоров по урегулированию украинского конфликта могут стать известны в ближайшее время, заявил также спецпосланник президента США.

«Мы ожидаем, что в ближайшее время мы объявим о ходе переговоров, расписании и дополнительных деталях», — написал он.

По словам Кушнера, была проделана огромная работа по возобновлению прямых переговоров по Украине.