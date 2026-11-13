В турецком районе Акьяка провинции Карс представители местных властей ознакомились с ходом строительства железнодорожной линии на границе с Арменией.

Как пишут турецкие СМИ, глава района Акьяка Исмаил Демирташ и председатель генерального совета провинции Карс Фуат Арслан посетили строительную площадку и получили информацию о ходе реализации проекта от представителей подрядной компании.

Восстановление работы железнодорожной линии и открытие пограничного пункта Акьяка (Догу Капы), закрытого на протяжении многих лет, находится в центре внимания местных жителей.

Ожидается, что запуск железнодорожного сообщения будет способствовать развитию торговли, экономики и транспортной инфраструктуры региона.