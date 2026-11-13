Жители бакинского посёлка Пиршаги жалуются на разбитые дороги, скопление мусора и отсутствие благоустройства. В дождливую погоду дорога к железнодорожной станции и школе-интернату № 10 превращается в полосу препятствий из грязи, луж и глубоких ям.

Как рассказал один из местных жителей, мусор возле железнодорожной станции, как и в других частях посёлка, своевременно не вывозится. Вместо этого отходы нередко сжигают. По его словам, огонь уже повредил ограждение станции.

Не лучше обстоит ситуация и с дорогой вдоль железнодорожных путей. Во время дождей многочисленные ямы заполняются водой, делая улицу труднопроходимой. Из-за неудовлетворительного состояния дороги сюда даже не заезжает мусороуборочная техника.

Особое недовольство жителей вызывает состояние улицы Гусейнбалы Алиева, ныне носящей имя Мехди Аббаса, которая ведёт к школе-интернату № 10. По словам местных жителей, ранее они за собственный счёт отремонтировали дорогу, однако впоследствии её раскопали для прокладки коммуникаций и оставили в непригодном состоянии.

Жители утверждают, что неоднократно обращались в местные органы исполнительной власти, однако в ответ слышали, что ремонт дорог не входит в их компетенцию.