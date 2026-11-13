В результате комплексных оперативно-обыскно-таможенных мероприятий, проведенных сотрудниками Нахчыванского главного таможенного управления Государственного таможенного комитета, удалось предотвратить транзит через территорию Азербайджана особо крупного количества психотропных веществ.

На таможенном посту «Шахтахты» проверке подверглось транспортное средство, перевозившее из Ирана через территорию Азербайджана в Германию груз «фруктовый сок и энергетические напитки».

Во время проверки с помощью стационарной рентгеновской установки в грузе были обнаружены подозрительные изображения. Кроме того, выяснилось, что некоторые коробки были обожжены и помечены таким образом, чтобы отличаться по внешнему виду от остальных.

В ходе дальнейшей проверки с применением служебной собаки было установлено, что в 11 коробках находятся 84 прозрачные пластиковые бутылки с жидкостью красного цвета и резким запахом.

По результатам исследования, проведенного Центром судебной экспертизы Министерства юстиции Нахчыванской Автономной Республики, выяснилось, что в бутылках содержалось особо крупное количество психотропного вещества — метамфетамина. Его чистый вес в жидком состоянии составил 29 кг 485,111 г. Вещество было спрятано от таможенного контроля с использованием специальных методов.

По данному факту проводится расследование.