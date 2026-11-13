На встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, состоявшейся 12 ноября в Дублине на полях IX саммита Европейского политического сообщества, обсуждались не только вопросы мира, торговли и транспортных коммуникаций. Лидеры подчеркнули важность сотрудничества в области охраны окружающей среды и трансграничных водных ресурсов, приветствовав создание рабочих групп по управлению трансграничными реками.

На первый взгляд, это сугубо технический вопрос. Однако за этой формулировкой скрывается одна из самых болезненных экологических проблем Южного Кавказа, которая десятилетиями оставалась без должного решения.

На протяжении многих лет загрязнение рек, берущих начало на территории Армении, оставалось серьёзной экологической проблемой региона. Теперь у Баку и Еревана появляется возможность обсуждать её в рамках прямого взаимодействия.

Один из наиболее показательных примеров — река Охчучай протяжённостью 84 километра. Она берёт начало на территории Армении, проходит через Восточный Зангезур и впадает в Араз. В её бассейне расположены Зангезурский медно-молибденовый комбинат в Каджаране и полиметаллическое предприятие в Гафане, деятельность которых на протяжении многих лет вызывала обеспокоенность экологов.

После освобождения Восточного Зангезура Министерство экологии Азербайджана, напомним, провело мониторинг воды в Охчучае. Результаты показали превышение допустимой концентрации никеля в семь раз, железа — в четыре, соединений меди и молибдена — в два раза.

Причём проблема признавалась и в самой Армении. Согласно ранее опубликованным данным армянского природоохранного ведомства, Охчучай относился к пятому, самому высокому классу загрязнения. Ещё в 2007 году в оценке, представленной Экономическому и Социальному Совету ООН, состояние речной системы характеризовалось как неудовлетворительное для водных организмов, а основным источником негативного воздействия называлась промышленная деятельность.

Отдельного внимания заслуживает золотое месторождение Амулсар вблизи Джермука. Его разработка вызвала масштабные протесты местных жителей и экологических активистов в 2018 году, после чего работы на несколько лет фактически остановились. Однако в 2025–2026 годах строительство вновь активизировалось.

Опасения связаны с расположением месторождения в зоне водосборных бассейнов рек Восточный Арпачай и Баргюшад, относящихся к бассейну Араза. Возможное загрязнение этих водных ресурсов может затронуть и Азербайджан. При этом экологические риски проекта, на которые указывают природоохранные организации, до сих пор остаются предметом дискуссий.

Проблема не ограничивается промышленными отходами. Согласно данным Всемирного банка, на которые ссылаются экологи, в Араратской долине забор подземных вод для рыбоводства и орошения превышает возможности их естественного восстановления. Серьёзную обеспокоенность вызывает и использование водных ресурсов озера Гейча, что создаёт дополнительные риски для его экосистемы.

Именно поэтому создание совместных рабочих групп по трансграничным рекам имеет практическое значение. Речь должна идти не только об обмене информацией, но и о согласованном мониторинге качества воды, выявлении источников загрязнения, предупреждении экологических рисков и рациональном использовании водных ресурсов.

Для Азербайджана, расположенного ниже по течению ряда трансграничных рек, особенно важно иметь достоверную информацию о деятельности промышленных предприятий и состоянии водных бассейнов на территории соседнего государства.

Разумеется, само создание рабочих групп не решит накопившихся проблем сразу. Однако оно открывает возможность перейти к предметной работе, результаты которой можно будет оценивать по конкретным экологическим показателям.

Теперь многое зависит от готовности Еревана перейти от заявлений к конкретным действиям. Наладить постоянный мониторинг, обеспечить прозрачность экологических данных и принять реальные меры по предотвращению загрязнения рек — задачи, которые годами оставались нерешёнными. И если Армения действительно заинтересована в добрососедских отношениях, начинать следует в том числе с ответственности за состояние водных ресурсов, от которых зависит экологическая безопасность всего региона.