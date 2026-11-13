В 2027 году ещё 100 школ в Азербайджане планируется перевести на механизм подушевого финансирования.

Об этом заявил заместитель министра науки и образования Азербайджана Кянан Керимзаде.

На эти цели предусмотрено 223,8 млн манатов.

В настоящее время данная модель применяется в 500 школах страны.

Кроме того, в рамках государственно-частного партнёрства планируется увеличить число детей, охваченных дошкольным образованием в частных учреждениях, с 8 тысяч до 12 тысяч.

В рамках этой модели государство оплачивает 70% стоимости обучения каждого ребёнка в частном дошкольном образовательном учреждении. На реализацию инициативы в следующем году планируется выделить 37,5 млн манатов.

К 2030 году предполагается увеличить охват программы до 30 тысяч детей.

Ожидается, что реализация реформы позволит не только расширить доступ к дошкольному образованию, но и обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет и социальные фонды.

Так, при полном внедрении механизма 18 млн манатов поступят в Государственный фонд социальной защиты, ещё 12 млн манатов — в виде налоговых отчислений в Государственную налоговую службу.