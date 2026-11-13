Министерство науки и образования Азербайджана намерено расширить охват школьников психологической и социальной поддержкой. Новые инициативы в этом направлении планируется реализовать с 2028 года, однако для их запуска пока необходимы соответствующие решения.

Как сообщает Minval.az, об этом заявил заместитель министра науки и образования Кянан Керимзаде в ходе обсуждения проекта государственного бюджета Азербайджана на 2027 год в парламенте.

По его словам, действующая система предусматривает выделение ставок школьных психологов на основании постановления Кабинета министров №70. Однако этих мер недостаточно: в настоящее время на тысячу учащихся приходится всего один психолог.

Керимзаде также сообщил, что проект «Друзья школы» реализуется в 400 учебных заведениях, а в системе работают более 1,3 тыс. социальных педагогов.

«Я согласен с тем, что необходимо расширять охват. У нас есть конкретные планы, однако пока нет соответствующих решений. Поэтому ни Министерство финансов, ни мы не будем объявлять о них преждевременно. С 2028 года у нас появятся инициативы в этом направлении», — отметил замминистра.

Керимзаде также затронул проблему переполненности школ в Баку, Абшеронском районе и Сумгайыте. По его словам, в последние годы для решения этой проблемы принимаются меры, в том числе строятся новые школы. При этом он отметил, что на распределение учащихся влияют и пожелания родителей, которые не всегда готовы отдавать детей в другие учебные заведения, даже если там есть свободные места.