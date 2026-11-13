Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Дублине с президентом Румынии Никушором Даном. Об этом сообщает АзерТАдж.

Встреча состоялась по инициативе румынской стороны на полях IX саммита Европейского политического сообщества.

Румынский лидер выразил удовлетворение встречей и подчеркнул, что между двумя странами сложились дружеские отношения. Он также заявил, что будет рад видеть Алиева с визитом в Румынии.

Глава азербайджанского государства, в свою очередь, отметил, что отношения двух стран развиваются на основе стратегического партнерства и имеют значительный потенциал для дальнейшего расширения.

Стороны обменялись мнениями о дальнейшем укреплении стратегического партнерства, продвижении ключевых энергетических и транспортных проектов, а также реализации общей политической и экономической повестки.

На встрече была подчеркнута важная роль Азербайджана как партнера Румынии и в обеспечении энергетической безопасности Европы. Стороны отметили хорошие перспективы сотрудничества в энергетической сфере и большой потенциал для развития взаимодействия, связывающего Каспийское и Черное моря.

Кроме того, главы государств обсудили транспортные связи между странами, сотрудничество между городами, а также взаимодействие в области науки и образования. Они также отметили перспективы развития связей в сфере оборонной промышленности.

Стороны подчеркнули важность визитов, которые в последнее время проходят между двумя странами на различных уровнях.

Дан также отметил, что важной частью гуманитарных и культурных связей двух стран стало наличие в Бухаресте парка имени Гейдара Алиева. По его словам, сейчас там успешно ведутся ремонтные работы.