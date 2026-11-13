Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 ноября провел в Дублине встречу с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Об этом сообщает АзерТАдж.

Встреча состоялась по инициативе литовской стороны на полях IX саммита Европейского политического сообщества.

В ходе беседы стороны отметили высокий уровень политических отношений между странами и подчеркнули наличие значительного потенциала для дальнейшего развития экономических, торговых, энергетических и других связей.

Главы государств также обменялись мнениями о региональной повестке мира, двусторонних отношениях и расширении сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом.