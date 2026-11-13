В Азербайджане необходимо пересмотреть систему оплаты труда преподавателей высших учебных заведений и повысить зарплаты сотрудников научно-исследовательских институтов. Кроме того, предлагается увеличить выплаты учителям, не прошедшим сертификацию, и пересмотреть разницу в надбавках по результатам сертификации.

Как сообщает Minval Politika, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов в ходе обсуждения проекта государственного бюджета на 2027 год.

По его словам, зарплаты преподавателей некоторых вузов ниже заработной платы учителей общеобразовательных школ, финансируемых из государственного бюджета.

«Я считаю, что необходимо пересмотреть вопрос заработной платы преподавателей высших учебных заведений. Разумеется, среди них есть преподаватели с очень высокими и с низкими зарплатами», — отметил депутат.

Мамедов также предложил изменить соотношение надбавок, выплачиваемых учителям по результатам сертификации.

«Зарплаты учителей, успешно прошедших сертификацию, выросли, и это очень важно. Однако считаю, что соотношение 10, 35 необходимо пересмотреть. Как минимум, оно должно составлять 10, 25 и 35. Разница между 10 и 35 слишком велика», — заявил он.

Депутат подчеркнул, что необходимо повышать зарплаты и педагогам, которые пока не прошли сертификацию.

«Этот процесс длительный, и среди наших учителей всё ещё есть те, кто не прошёл сертификацию. Думаю, даже небольшое повышение их зарплат стало бы для них серьёзной поддержкой», — сказал Мамедов.

Отдельно он обратил внимание на низкие доходы работников научной сферы, особенно сотрудников научно-исследовательских институтов. По его мнению, необходимо предусмотреть повышение их заработной платы как минимум на 50%.

Отметим, что ранее как заявил заместитель министра науки и образования Азербайджана Кянан Керимзаде, заработная плата учителей остаётся одним из наиболее обсуждаемых вопросов. По его словам, по сравнению с 2014 годом среднемесячная зарплата педагогов выросла более чем в три раза. По состоянию на сентябрь 2026 года этот показатель составляет 1 030 манатов.