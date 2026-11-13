В Азербайджане число женщин, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, превысило 363 тыс. Еще более 34 тыс. коммерческих юридических лиц учреждены женщинами, а свыше 30 тыс. женщин руководят коммерческими организациями.

Как сообщает Minval, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Азер Байрамов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по аграрной политике, вопросам семьи, женщин и детей, а также по науке и образованию.

По его словам, государство продолжает расширять меры поддержки женского предпринимательства. В частности, Фонд развития предпринимательства Азербайджана в текущем году предоставил почти 500 женщинам-предпринимателям льготные кредиты на общую сумму более 22 млн манатов.

Средства направлены на реализацию проектов в сферах растениеводства, производства продуктов питания и промышленной продукции, аквакультуры, туризма и услуг.

Замминистра подчеркнул, что повышение экономической активности женщин является одним из приоритетов государственной политики. В частности, План мероприятий по обеспечению гендерного равенства на 2026–2028 годы предусматривает меры по повышению социально-экономической активности женщин.

Говоря о других направлениях экономической политики, Байрамов отметил важность повышения производительности аграрного сектора, развития переработки и внедрения цифровых технологий.

По его словам, в рамках проекта Министерства экономики и Министерства науки и образования совместно с международной образовательной платформой Coursera гражданам предоставляется бесплатный доступ к онлайн-курсам ведущих мировых университетов и технологических компаний.

С апреля 2025 года участники проекта завершили более 70 тыс. обучающих курсов. При этом доля женщин среди слушателей программ по машинному обучению и анализу данных увеличилась с 42% до 59%.

Замминистра также сообщил, что на 2026–2027 учебный год по программам бакалавриата, магистратуры, медицинского образования и резидентуры предусмотрено более 38 тыс. государственных заказов. За последние пять лет доля мест, финансируемых за счет государственного заказа, приблизилась к 50%.

Отдельно Байрамов остановился на перспективах аграрного сектора. Он отметил, что предлагаемые изменения в Налоговый кодекс предусматривают продление ряда налоговых льгот и увязку их применения с электронной информационной системой сельского хозяйства, внедряемой Министерством сельского хозяйства.

Кроме того, утвержденные в мае направления развития производства и переработки рыбоводческой и аквакультурной продукции на 2026–2030 годы предусматривают переход к более интенсивной и конкурентоспособной модели производства.

По словам Байрамова, в среднесрочной перспективе экономическая политика Азербайджана будет ориентирована на инклюзивный и устойчивый рост, основанный на частных инвестициях и экспорте. Среди ключевых задач он назвал повышение производительности в аграрном секторе, коммерциализацию научных разработок и расширение экономической активности женщин.