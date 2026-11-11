Рост ВВП Азербайджана в январе-октябре 2026 года составил 1,7%.

Такие данные приводит Государственный комитет по статистике.

Номинальный объем ВВП за 10 месяцев составил 115,93 млрд манатов.

По его информации, в отчетном периоде рост в ненефтегазовом секторе составил 2,9%, тогда как в нефтегазовом секторе имел место спад на 0,9%.

Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане в январе–сентябре выросла на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 1 173 манатов.

В январе-октябре текущего года номинальные доходы населения Азербайджана составили 81 млрд 10,7 млн манатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года номинальные доходы населения увеличились на 9,9%.