Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что российский газ больше нельзя считать дешевым, и выступил за диверсификацию поставок.

Об этом он рассказал в телефонном интервью телеканалу ATV.

«Независимо от того, о чем говорило предыдущее правительство, дешевого российского газа больше нет», — заявил премьер.

Как пишет Origo, по словам Мадьяра, стоимость российского газа также привязана к биржевым котировкам, поэтому его закупка не дает Венгрии прежнего ценового преимущества. Он пояснил, что при выборе поставщиков важную роль играют не столько возможности транспортировки, сколько транзитные тарифы.

Мадьяр добавил, что Венгрия заинтересована в закупках газа из максимально возможного числа источников. По его мнению, диверсификация позволит стране занять более выгодную позицию на переговорах о транзитных тарифах. В конечном счете, отметил он, энергетический баланс страны должен обеспечивать максимально дешевые и надежные поставки.