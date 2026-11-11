Центр интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана обратился к водителям, которые во время управления автомобилем пользуются TikTok и ведут прямые эфиры.

Как сообщает Центр, в последнее время участились случаи, когда водители отвлекаются от дороги ради социальных сетей и онлайн-трансляций.

В ведомстве подчеркнули, что невнимательность водителей является одной из основных причин ДТП в Баку. Анализ записей камер наблюдения также показал, что некоторые аварии произошли именно из-за отвлечения внимания водителей.

В Центре предупредили, что стремление набрать подписчиков, получить лайки или популярность в соцсетях может стоить жизни другим участникам дорожного движения, и призвали водителей быть ответственными и внимательными за рулем.