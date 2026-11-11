У истории есть два критерия, которые уже давно стали банальными до тошноты. Её можно создать, но в неё можно и вляпаться. Автор этого известного афоризма — Михаил Жванецкий.

И ведь в определённой степени сатирик был прав. Сегодня история создаётся буквально на наших глазах, причём в неё уже успели вляпаться практически все ключевые державы мира: США, Россия, Украина и Европа. Каждая из них преследует собственные интересы, но далеко не все готовы открыто говорить о настоящих целях происходящего.

Видите ли, сильные мира сего, похоже, взяли на себя обязательство поделить Украину так, чтобы и волки остались сыты, и овцы особо не блеяли. Задача, конечно, непростая. Нужно учитывать интересы Вашингтона, Москвы и европейских столиц, а заодно убедить Киев смириться с тем, что его будущее во многом пытаются решить без него.

Только вот украинская «овца» никак не желает мириться с «волчьим» аппетитом чужаков, вторгшихся на её пастбище. Она сопротивляется и не собирается добровольно принимать чужие правила игры. «Волки» рассчитывали быстро загрызть «овец», но последние почему-то продолжают отчаянно сопротивляться. Нацизм, не иначе.

Впрочем, довольно иносказаний. Перейдём к сути.

В настоящее время в Абу-Даби проходят трёхсторонние переговоры между Россией, Украиной и США. Их главная задача — обсуждение возможных путей урегулирования конфликта и будущей архитектуры безопасности в Европе.

Состав делегаций весьма представительный. Российскую сторону возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В переговорную группу также вошли заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооружённых сил России Игорь Костюков, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский и представители специальных служб.

Украинскую делегацию представляет глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров. Американскую сторону — специальный посланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

На первый взгляд, всё выглядит вполне серьёзно: высокопоставленные представители трёх государств собрались за одним столом, чтобы обсудить прекращение войны. Однако возникает закономерный вопрос: действительно ли речь идёт о поиске справедливого решения или участники встречи лишь создают видимость равноправного процесса, тогда как основные договорённости уже формируются за кулисами?

Тут уместно вспомнить слова президента США Дональда Трампа о том, что «Украина будет выглядеть иначе».

Согласитесь, эта фраза наводит на определённые размышления. Получается, что влиятельные игроки уже имеют собственное представление о будущем украинского государства, и далеко не факт, что оно совпадает с желаниями Киева.

Именно здесь самое время вспомнить историю, причём совсем недавнюю.

В своё время международное сообщество уже пыталось урегулировать затяжной армяно-азербайджанский конфликт. Для этого существовала Минская группа ОБСЕ, сопредседателями которой были Россия, США и Франция. Посредники регулярно приезжали в регион, проводили встречи, организовывали переговоры и выступали с многочисленными заявлениями о необходимости достижения мира.

Всё это продолжалось годами. Были бесконечные дипломатические вояжи, встречи на высшем уровне, новые предложения и обещания. Однако результат оставался практически нулевым. Конфликт не разрешался, а проблема продолжала существовать.

И знаете почему? Ответ предельно прост: так называемые посредники ставили на одну чашу весов агрессора — Армению — и жертву агрессии — Азербайджан. Вместо того чтобы добиваться выполнения международных резолюций и восстановления территориальной целостности Азербайджана, они предлагали Баку различные варианты компромисса, позволявшие сохранять сложившееся положение.

Естественно, такой «миролюбивый» подход никак не мог устраивать Азербайджан. Баку не собирался бесконечно ждать, пока посредники наконец найдут политическую волю для решения проблемы. Почти тридцать лет страна участвовала в дипломатическом процессе, обращалась к международному сообществу и рассчитывала на выполнение соответствующих резолюций. Но время шло, а справедливость так и не восстанавливалась.

В итоге Азербайджан самостоятельно решил проблему, которая оставалась нерешённой на протяжении трёх десятилетий. В 2020 году страна восстановила контроль над значительной частью своих территорий, а в 2023 году завершила восстановление территориальной целостности.

Именно этот опыт сегодня особенно показателен в контексте украинских событий.

В украинском вопросе мы наблюдаем примерно ту же картину. Киев пытаются убедить принять существующее положение и смириться с условиями, которые могут быть предложены по итогам встреч. При этом далеко не очевидно, что они будут отвечать интересам самой Украины.

Азербайджан выжидал почти тридцать лет, но в конечном итоге добился своего. Украина же продолжает сопротивляться попыткам навязать ей определённый вариант будущего. И здесь возникает главный вопрос: насколько долго Киев может рассчитывать на то, что международное сообщество будет руководствоваться исключительно принципами справедливости и международного права?

Ведь международное право давно перестало быть универсальным инструментом, который способен одинаково эффективно защищать интересы всех государств. На практике многое зависит от политической конъюнктуры, соотношения сил и интересов крупных держав. Когда на кону стоят геополитические расчёты, красивые декларации зачастую отходят на второй план.

Одним словом, Киеву не стоит питать иллюзий относительно встреч в Абу-Даби или где-нибудь в Катманду или за Полярным кругом. Само присутствие за столом переговоров представителей США, России и Украины ещё не означает, что будет найдено справедливое решение. Место встречи и громкие дипломатические заявления не гарантируют результата, который устроит украинскую сторону.

Баку уже прошёл через подобный опыт и сделал соответствующие выводы. Азербайджан убедился, что бесконечные переговоры и международные декларации не способны заменить реальные действия, если за ними не стоит политическая воля. И выводы оказались эффективнее любых резолюций и деклараций.