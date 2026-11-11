Палата представителей США, пока ещё контролируемая республиканцами, проголосовала за отклонение резолюции об импичменте министра обороны Пита Хегсета 211 голосами против 204.

Резолюцию предложил конгрессмен-республиканец Томас Масси, обвинивший Хегсета в нарушении правил ведения войны во время операций США в Иране, Йемене, Венесуэле и Карибском бассейне. Масси стал единственным республиканцем, поддержавшим эту инициативу.

Хегсет назвал попытку отстранить его от должности «фарсом» и политическим шоу. Он настаивает на том, что все военные операции Пентагона были законными, а также сравнил эту инициативу с двумя попытками импичмента Дональда Трампа во время его первого президентского срока.

Трамп также поддержал министра в соцсети Truth Social, поставив ему оценку «A с тремя плюсами» за защиту от «обиженного, разъяренного, потерпевшего поражение бывшего конгрессмена».