Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп резко разошлись во мнениях относительно возможного возобновления ударов по Ирану. Об этом сообщает израильский портал Ynet со ссылкой на источники, назвавшие телефонный разговор лидеров «адской перепалкой».

При этом канцелярия Нетаньяху опровергла информацию о конфликте, заявив, что беседа прошла спокойно.

Ранее Financial Times сообщала, что Нетаньяху почти ежедневно звонит Трампу с просьбой возобновить военные действия против Ирана. Сам американский президент, в свою очередь, призывает израильского премьера перейти к реализации мирного плана по сектору Газа, предусматривающего разоружение ХАМАС и передачу управления анклавом новому палестинскому правительству.