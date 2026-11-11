Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность усиления экономического давления на Иран вместо возобновления боевых действий или заключения мирного соглашения. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на встрече с представителями стран G7 в Париже, сообщает Axios со ссылкой на источники.

По словам Рубио, Вашингтон не намерен возвращаться к военному сценарию или заключать соглашение на условиях Тегерана. Вместо этого США планируют продолжать экономическое давление, рассчитывая, что ухудшение ситуации в Иране заставит его пересмотреть свою позицию.