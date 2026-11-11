Бывшего президента США Джо Байдена, его супругу Джилл и сына Хантера забросали пакетами с молоком во время их визита в Ирландию. Об этом сообщает газета Telegraph.

Отмечается, что инцидент произошел во время визита политика в Тринити-колледж в Дублине 10 ноября. Байден прибыл на церемонию награждения, на которой его сыну Хантеру Байдену вручали золотую медаль исторического общества колледжа за вклад в публичный дискурс.

Пропалестинские протестующие собрались у здания учебного заведения и начали бросать в экс-президента США и его близких молоко и другие предметы, когда те направлялась к своему кортежу.

По данным издания, в ходе акции звучали лозунги «Кровь на ваших руках», «Позор вам» и «Геноцидный Джо».

Сотрудники службы безопасности оперативно прикрыли Байдена и его родных зонтами и посадили в автомобиль.