В жилом массиве Гобу Парк поселка Локбатан Гарадагского района Баку стая бездомных собак напала на местного жителя. В результате нападения он получил многочисленные укусы.

Инцидент произошел вчера утром. Происходящее засняли на видео с верхнего этажа одного из жилых домов.

По словам жителей, подобные случаи в массиве происходят не впервые, а количество бездомных собак продолжает расти. Люди опасаются выходить во двор, особенно ранним утром и вечером. Родители также обеспокоены безопасностью детей, направляющихся в школу.

Жители утверждают, что за тот день собаки напали на 5 человек. По их словам, они неоднократно обращались в соответствующие ведомства, однако проблема до сих пор не решена.