Министр финансов США Скотт Бессент покинул свой дом в районе Вашингтона и переехал на военную базу из-за угроз его жизни, предположительно исходящих от Ирана. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, пока неизвестно, насколько серьезными были угрозы в адрес американского министра.

Ранее представители разведки США предупреждали об активизации предполагаемых планов Ирана по нападению на американских граждан и чиновников. При этом возможности Тегерана для масштабных атак, по оценке американских официальных лиц, остаются ограниченными.

Иран ранее отвергал обвинения в подготовке нападений на представителей США. Минфин страны пока не прокомментировал информацию о переезде Бессента.