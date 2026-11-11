Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Турцию с рабочим визитом.
Об этом глава армянского правительства сообщил в своем Telegram-канале.
В Анталье Пашинян примет участие в саммите лидеров, организованном в рамках 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).
В ходе визита также запланированы двусторонние встречи премьер-министра Армении с зарубежными партнерами.
Отметим, что Пашинян прибыл в Турцию после рабочего визита во Францию, где принял участие в Парижском форуме мира.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан тоже отправился с визитом в Турцию.
иранский лидер примет участие в Саммите лидеров, который пройдет в Анталье в рамках 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).
Ожидается, что в ходе визита Пезешкиан также проведет ряд двусторонних встреч.
«Участие в 31-й конференции ООН по изменению климата — хорошая возможность обсудить состояние климата и региона, в котором мы находимся, а также существующие проблемы.
Мы намерены рассказать о разрушительных последствиях войны и агрессии, а также изложить нашу позицию относительно действий США и Израиля, направленных на разрушение окружающей среды Ирана и региона», — заявил президент Ирана перед вылетом.