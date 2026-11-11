Администрация Дональда Трампа ставит одно из давних требований России в центр своих последних усилий по прекращению войны в Украине. Речь идёт о пересмотре общеевропейской системы безопасности таким образом, чтобы Кремль получил возможность усилить своё влияние в регионе. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В преддверии переговоров в Абу-Даби с участием представителей США, России, Украины и европейских стран, американские официальные лица заявили, что работа над прекращением огня в Украине должна вестись параллельно с обсуждением будущей архитектуры европейской безопасности.

Подход Белого дома вызывает серьёзную обеспокоенность во многих европейских столицах. Там полагают, что истинная цель Москвы заключается в восстановлении сферы влияния в Восточной Европе, которая позволила бы России воздействовать на оборонную политику и решения в области безопасности других государств.

Это означало бы пересмотр европейского порядка, сложившегося после окончания холодной войны при поддержке США как республиканскими, так и демократическими администрациями. Его основополагающими принципами стали гарантии суверенитета всех государств, включая право самостоятельно выбирать военно-политические союзы, а также расширение соглашений по контролю над вооружениями.

Россия согласилась с этими принципами, подписав ряд международных договоров в 1990-х годах. Однако при президенте Владимире Путине Москва взяла курс на масштабное наращивание военной мощи, территориальную экспансию и восстановление политического влияния на Украину и другие соседние государства.

На протяжении многих лет Путин требует ограничить военное присутствие Запада в Европе и право государств самостоятельно определять свою союзническую принадлежность. В конце 2021 года, незадолго до начала полномасштабного вторжения в Украину, Кремль потребовал фактически свернуть присутствие НАТО в странах, ранее входивших в советский блок или непосредственно в состав СССР, включая Польшу и государства Балтии.

Москва также настаивала на запрете дальнейшего расширения НАТО и выводе американского ядерного оружия из Европы. Вашингтон и Североатлантический альянс отвергли эти требования. Путин неоднократно заявлял, что мирное соглашение невозможно без устранения того, что он называет «коренными причинами» конфликта, в том числе расширения НАТО.

По мнению европейских чиновников и аналитиков, новый подход Белого дома создаёт риск того, что российское вторжение в Украину обернётся для Москвы возможностью добиться уступок в вопросах европейской обороны, которых ей прежде не удавалось получить.

Специальные представители президента Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер с прошлого года пытаются выступить посредниками между Россией и Украиной. Однако перспектив завершения войны по-прежнему не видно: Путин регулярно подтверждает первоначальные цели вторжения, предполагающие подчинение Украины, тогда как Киев отказывается капитулировать.

После возвращения Трампа в Белый дом американская позиция существенно изменилась. Его администрация предложила Москве ряд уступок и стимулов, рассчитывая таким образом побудить Путина к компромиссу.

Ранее Вашингтон оказывал давление на Украину, добиваясь передачи России территорий на востоке страны, которые российским войскам не удалось захватить. США также требовали от Киева прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и предлагали Москве потенциальные соглашения в энергетической и других экономических сферах.

В последние недели Кушнер и Уиткофф стали утверждать, что расширение рамок мирного соглашения за счёт пересмотра европейской архитектуры безопасности повысит шансы на успешное урегулирование.

Американские официальные лица в последние дни заявляли, что затяжная война в Украине продемонстрировала недостаточную эффективность существующей системы европейской безопасности.

«Мы должны создать нечто новое, что будет работать в нынешних условиях», — заявил в понедельник один из представителей американской администрации.

На прошлой неделе Трамп сообщил, что рассматривает возможность заключения с Москвой масштабного соглашения, которое может охватить всю Европу.

«Это будет большое, прекрасное соглашение, и все будут в восторге», — заявил он журналистам в Белом доме.

Москва положительно восприняла инициативу Вашингтона.

«Идея сначала сформулировать чёткие параметры будущей архитектуры безопасности и только затем переходить к урегулированию непосредственно российско-украинского конфликта абсолютно разумна», — заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Европейские политики, напротив, давно настаивают на том, что первым шагом должно стать прекращение огня в Украине, и лишь после этого могут начаться переговоры об отмене санкций и будущем системы безопасности. По их мнению, только такой порядок позволит убедиться в серьёзности намерений России прекратить нападения на Украину.

Эту позицию в понедельник вновь подчеркнула председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, чей главный советник участвует в переговорах в Абу-Даби.

«Любые содержательные обсуждения архитектуры европейской безопасности могут начаться только после достижения прекращения огня в Украине», — заявила она.

Во вторник заявления Уиткоффа и Кушнера уже в большей степени соответствовали позиции европейских союзников и прежнему подходу Вашингтона. В совместном заявлении с представителями Украины и европейских стран они сообщили, что обсуждают, «как развивать существующие европейские институты и соглашения в сфере безопасности».

Американские официальные лица подчёркивают, что НАТО сохранит центральную роль в обеспечении обороны Европы, а государства — самостоятельность в принятии решений. Вашингтон также работает над гарантиями безопасности для Украины, аналогичными принципу коллективной обороны НАТО. Их предоставление потребует одобрения Трампа.

«На протяжении десятилетий политика США как при республиканских, так и при демократических администрациях исходила из того, что Россия должна иметь право голоса, но не право вето в вопросах европейской безопасности», — отметил Эндрю Вайс, бывший сотрудник американских структур национальной безопасности и эксперт по России вашингтонского Фонда Карнеги за международный мир. «Неудивительно, что украинцы и европейцы глубоко обеспокоены возможностью заключения соглашений за их спиной», — добавил он.

Представители всех сторон призвали не ожидать прорыва по итогам двухдневных переговоров в Абу-Даби. Во вторник первый раунд консультаций завершился примерно через пять часов.

После окончания первого дня переговоров президент Украины Владимир Зеленский сообщил в социальной сети X, что украинская делегация проинформировала его об обсуждении гуманитарных вопросов, гарантий безопасности и мер по деэскалации конфликта в ходе трёхсторонних консультаций.

Зеленский подчеркнул, что любые гарантии безопасности, предоставляемые Украине, должны быть действенными.

«Необходимы реальные механизмы, которые позволят предотвратить повторение войны», — заявил украинский президент.

Американские официальные лица пояснили, что переговоры призваны определить сохраняющиеся разногласия и подготовить основу для дальнейших консультаций.

Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков охарактеризовал встречу как «пробный раунд», который должен показать, наблюдается ли с российской точки зрения какой-либо прогресс в переговорном процессе.

Европейские чиновники убеждены, что Кремль не намерен прекращать войну. В подтверждение они указывают на усиление российских ударов по Украине и неизменность военных целей Путина.

Вместе с тем, поскольку США настаивают на обсуждении будущего системы безопасности всего европейского континента, европейские государства стремятся обеспечить себе место за столом переговоров, чтобы не допустить навязывания им соглашений, заключённых без их участия, сообщили высокопоставленные дипломаты.