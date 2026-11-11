Американский лидер Дональд Трамп в прощальном письме своему предшественнику Джо Байдену, победившему на президентских выборах 2020 года, пожелал успеха и выразил уверенность, что тот сможет изменить ход истории.

Полный текст послания Байден впервые опубликовал в своей новой книге «Пообещай мне, Америка» (Promise Me, America), сообщает The New York Times.

Письмо датировано 20 января 2021 года — днем инаугурации Байдена. Как отмечает в своей книге Байден, Трамп оставил его в Овальном кабинете в конверте с надписью «46-му» (Байден стал 46-м президентом США). Послание было написано на официальном бланке Белого дома и подписано черным маркером.

Как пишет Байден, Трамп назвал работу в Овальном кабинете «благословением, которое невозможно вообразить», отметив, что история присутствует в каждой детали Белого дома — от картин и статуй до лестниц и коридоров. Он посоветовал преемнику каждый день находить время, чтобы осознавать значение занимаемого поста и помнить о предшественниках, определивших ход мировой истории.

«Теперь у вас есть возможность выбрать свое место в истории, и я знаю, что вы останетесь верны себе и американскому народу», — написал Трамп в письме.

По его словам, многие президенты не меняли ход истории, а лишь следовали ее течению.

«С вами этого не произойдет, потому что я знаю, как сильно вы любите американский народ», — говорится в послании.

Республиканец также напомнил Байдену об ответственности перед гражданами:

«Вы не только связаны с прошлым, но и несете на своих плечах надежды и мечты всей страны».

Он назвал осознание этой ответственности опорой при принятии решений и отметил, что источником президентской силы должно быть понимание, что от главы государства зависят миллионы людей.

В заключение Трамп пожелал благополучия Байдену и его жене Джилл: