В ночь на 11 ноября украинские беспилотники атаковали порт Усть-Луга, который является ключевым для россиян в Ленинградской области, в результате чего там возник масштабный пожар.

Удар уже подтвердил губернатор области Александр Дрозденко. По его данным, в общей сложности над территорией Ленинградской области было сбито 42 БпЛА.

В результате атаки беспилотников «зафиксированы попадания в портовой зоне Усть-Луги», написал Дрозденко в Telegram-канале.

Он добавил, что произошел пожар, а также произошло отключение трансформаторной подстанции в Усть-Луге.

Украинские мониторинговые каналы сообщили, что в порту возник сильный пожар, который виден за десятки километров. Сервис NASA FIRMS уже зафиксировал очаги пожара в порту Усть-Луга и в акватории.

В свою очередь, минобороны РФ сообщило об атаках на цели в Кривом Роге, Днепропетровске, Кременчуге, Житомире, а также в Винницкой, Полтавской, Харьковской, Киевской и Сумской областях.