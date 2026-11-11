Кения планирует открыть посольство в Баку в рамках оптимизации сети дипломатических представительств за рубежом. Об этом сообщило Министерство иностранных дел и диаспоры страны.

Решение принято с учетом бюджетных ограничений и внешнеполитических приоритетов. Помимо Азербайджана, новое дипломатическое представительство откроется в Браззавиле (Конго). Одновременно Кения закроет посольство в Берне (Швейцария).

Дипломатические отношения между Азербайджаном и Кенией установлены 28 мая 2004 года. В настоящее время посол Кении в Иране также аккредитован в Азербайджане по совместительству. В свою очередь, послом Азербайджана в Кении с мая 2023 года является Султан Хаджиев.