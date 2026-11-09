Представители Евросоюза будут участвовать в переговорах о мирном урегулировании в Украине, которые пройдут в Абу-Даби 10 и 11 ноября. Об этом заявила председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X в понедельник, 9 ноября.

Как отмечается в посте, 9 ноября глава ЕК прибыла с визитом в Черноморский регион. Перед поездкой она созвонилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и в очередной раз выразила поддержку его призывам ввести режим прекращения огня относительно энергетической и продуктовой инфраструктуры, пишет фон дер Ляйен.

«Также мы обсудили продолжающиеся усилия, прикладываемые с целью достижения мирного урегулирования, и мирные переговоры в Абу-Даби на текущей неделе, где ЕС будет представлен наряду с нашими партнерами», — указано в сообщении главы Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен добавила, что ждет встречи с Зеленским в Дублине позже на текущей неделе и обсуждения с другими лидерами следующих шагов на пути к миру.

Между тем агентство Reuters передало 9 ноября заявление пресс-секретаря правительства ФРГ, из которого следует, что Берлин будет представлен на переговорах в Абу-Даби на уровне советника по политике безопасности.

Между тем в тот же день, 9 ноября, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что «то, что будет происходить в Абу-Даби в предстоящие дни, — это трехсторонние переговоры между Россией и Украиной при посредничестве Соединенных Штатов». Таким образом он прокомментировал сообщения, что представители ряда европейских стран планируют присутствовать на переговорах.