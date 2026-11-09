Российские военные атаковали в Одессе складское помещение, где хранились продукты питания – по предварительным данным, погибли три человека, еще одна женщина находится в тяжелом состоянии. Пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба сообщила УНИАН, что 9 ноября российские военные нанесли удар с помощью дронов по складскому помещению.

«Погибли трое – женщина 35 лет, женщина 36 лет и 47-летний мужчина. Пострадала 37-летняя женщина – она находится в тяжелом состоянии, получив осколочное ранение», – сказала Верба.

Возбуждено производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины – по факту военных преступлений, повлекших гибель людей, добавила пресс-секретарь.