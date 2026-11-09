Подавляющее большинство жителей Германии считают демократию хорошей формой правления, однако многие в стране недовольны тем, как она работает. Таковы результаты репрезентативного опроса, проведенного институтом Infratest dimap по заказу общественно-правовой медиакомпании WDR. Они были обнародованы утром в понедельник, 9 ноября, сообщает DW.

Так, 87% респондентов одобрили демократию как форму правления. Для сравнения: противоположное мнение высказали 10% участников. В то же время почти две трети опрошенных (63%) выразили недовольство тем, как демократия функционирует сегодня в Германии.

На вопрос о том, что, по их мнению, представляет собой наиболее серьезную опасность для демократии, 36% респондентов назвали правый экстремизм. Еще 7% указали на экстремизм правого и левого толка. 6% заявили, что считают самой большой опасностью миграцию.

Около 71% респондентов высказались в пользу того, чтобы граждане могли напрямую проголосовать по тем или иным политическим вопросам, в том числе на федеральном уровне. Между тем каждый пятый участник исследования (21%) счел такой подход неверным, пишет WDR. При этом 64% указали, что в целом они считают правильным, если в перспективе граждане получат возможность через голосование решать, на что будет тратиться часть бюджетных денег.

Как уточняет агентство dpa, опрос проводился по всей Германии в период с 19 по 27 октября с участием 2281 человека в возрасте от 16 лет. Уровень недовольства демократией был самым низким в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, указывает WDR. В то же время и здесь 56% респондентов заявили, что они «в меньшей степени довольны» или «совсем недовольны» тем, как демократическая форма правления работает в Германии.