Между независимыми государствами, даже братскими, могут возникать разногласия по тем или иным вопросам и проблемы, требующие решения. Главное – быть готовыми урегулировать их путем взаимопонимания и прямого диалога, не нанося ущерба братским отношениям.

И тут невозможно оспорить и то, что сохранение взаимного доверия между Турцией и Азербайджаном имеет первостепенное значение для поддержания солидарности двух государств и обеспечения общего будущего тюркского мира. В этой связи очень важно и показательно то, что в шестую годовщину исторической Победы Азербайджана во Второй Карабахской войне в освобожденную Шушу прибыл президент братской Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Символизм этого события трудно переоценить. Шуша – колыбель нашей культуры. Тридцать лет она находилась под оккупацией, а сегодня стремительно возрождается. Лидер братской страны приехал в этот город в день, когда мы вспоминаем самую светлую страницу своей новейшей истории. И тут имеет смысл напомнить, что именно в освобожденной Шуше 15 июня 2021 года была подписана Шушинская декларация о союзнических отношениях.

Документ закрепил обязательство сторон оказывать друг другу поддержку, в том числе военную, в случае угрозы или агрессии третьей страны. Он также предусмотрел углубление оборонного сотрудничества и расширение транспортных связей, включая сообщение через Нахчыван. Подписи под ним поставили Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган, которые сегодня, спустя годы, снова встретились в Шуше и сделали ряд крайне важных заявлений.

Президент Ильхам Алиев напомнил, что Турция оказала Азербайджану моральную и политическую поддержку во время войны. Эрдоган, в свою очередь, назвал нашу победу воплощением справедливой борьбы. Он сказал: «Радость Баку – это радость Анкары. Гордость Шуши мы считаем гордостью всей нации». Эти слова нельзя воспринимать как дипломатическую вежливость. За ними стоит история, в которой наши народы разделили и горе, и торжество.

Особенно важно то, что было сказано о единстве. Ильхам Алиев заявил: наше единство и братство несокрушимы, а те, кто хочет их пошатнуть, никогда не достигнут цели. Два лидера, как он подчеркнул, никому не позволят встать между нашими народами ради личных интересов. Эрдоган подтвердил это от своего имени. Таким образом, из Шуши прозвучал единый, четкий сигнал.

Да, силы, мечтавшие посеять раскол в азербайджано-турецком братстве, существовали раньше, существуют сейчас и будут существовать впредь. Их цель всегда одна: разорвать связь, которая делает нас сильнее. Они надеются, что где-то возникнет трещина, что на ней можно будет сыграть. Шуша показала им, что надежды напрасны. Потому что Азербайджан и Турцию связывают слишком тесные геополитические, экономические, культурные и исторические узы и планы.

Начнем с экономики. SOCAR остается крупнейшим иностранным инвестором в турецкой экономике: по данным компании, за 17 лет она вложила в страну $18,5 млрд, а нефтеперерабатывающий завод STAR в Измире обеспечивает около четверти потребностей Турции в нефтепродуктах.

Через газопровод TANAP в Турцию и Европу было доставлено почти 100 млрд кубометров азербайджанского газа, из них около 40 млрд кубометров остались в Турции. За восемь месяцев 2026 года товарооборот между нашими странами превысил $3,2 млрд, а лидеры поставили цель выйти на $15 млрд. Не менее прочна основа военно-технического сотрудничества: Шушинская декларация закрепила взаимную поддержку, армии регулярно проводят совместные учения, действует азербайджано-турецкий военный диалог, а оборонно-промышленное взаимодействие позволяет обеим странам укреплять собственную безопасность.

Значимы и общие перспективы. Азербайджан и Турция вместе формируют Срединный коридор, который соединяет Европу с Центральной Азией и делает наши страны незаменимыми звеньями евразийской торговли. Совместные энергетические и транспортные проекты, включая газовые маршруты и железнодорожные связи через Нахчыван, превращают Южный Кавказ из зоны конфликтов в пространство сотрудничества.

Опираясь на Организацию тюркских государств, мы открываем новые возможности для торговли, инвестиций и культурных связей с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном и Кыргызстаном, а значит, укрепляем весь тюркский мир. И, что особенно важно, из временного недопонимания между нашими странами Баку и Анкара вышли с честью и с четким пониманием того, как в будущем стоит развивать отношения между нашими странами.