Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил соотечественников с Днем Победы, отметив роль президента Ильхама Алиева и азербайджанской армии в восстановлении территориальной целостности страны.
«Благодаря решительному руководству президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и героизму доблестной азербайджанской армии шесть лет назад была восстановлена территориальная целостность нашей Родины, историческая справедливость одержала победу», – написал Байрамов в соцсети X.
По его словам, победа стала результатом единства азербайджанского народа, его национальной воли и решимости в деле государственного строительства.
«С глубоким уважением чтим светлую память наших шехидов, которые, отдав свои жизни за Родину, навечно вписали свои имена в нашу славную историю, склоняем головы перед героизмом и самоотверженностью наших гази и участников войны. С Днем Победы!», – говорится в публикации.