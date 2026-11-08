Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил соотечественников с Днем Победы, отметив роль президента Ильхама Алиева и азербайджанской армии в восстановлении территориальной целостности страны.

«Благодаря решительному руководству президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и героизму доблестной азербайджанской армии шесть лет назад была восстановлена территориальная целостность нашей Родины, историческая справедливость одержала победу», – написал Байрамов в соцсети X.

По его словам, победа стала результатом единства азербайджанского народа, его национальной воли и решимости в деле государственного строительства.