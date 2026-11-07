Германия больше не может поставлять Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot и ракеты к ним. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью медиагруппе Funke.

По его словам, Берлин уже передал Киеву несколько комплексов Patriot и значительное количество управляемых ракет. Однако дальнейшие поставки могут создать пробелы в собственной системе обороны Германии.

«Всё, что мы отдадим сейчас, мы временно не сможем возместить, и это проделает у нас [в обороне] бреши, допустить которые мы не имеем права», — подчеркнул министр.

Писториус также отметил, что вклад других стран в военную поддержку Украины значительно уступает немецкому. В связи с этим Берлин рассчитывает на увеличение усилий со стороны союзников.