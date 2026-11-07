Начали работу трехсторонние группы технического планирования США, Азербайджана и Армении, призванные ускорить реализацию проекта «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP). Как сообщает Государственный департамент США, об этом говорится в совместном заявлении правительств трех стран, опубликованном 6 ноября.

Согласно заявлению, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Брендан Ханрахан, заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов дали старт работе трехсторонних групп технического планирования.

Отмечается, что этот формат объединяет представителей трех стран, принимающих политические решения, и технических специалистов для совместной работы по обеспечению долгосрочной стабильности в регионе, активизации экономической деятельности, развитию региональных транспортных связей и расширению торгового сотрудничества.

В заявлении также подчеркивается, что данное взаимодействие вновь подтверждает значимость исторической Декларации мира, принятой 8 августа 2025 года при посредничестве президента США Дональда Трампа.

На первоначальном этапе стороны договорились создать две технические группы планирования, которые будут заниматься вопросами транспорта и передачи электроэнергии.

Как отмечается в документе, эти группы будут работать над решением сложных технических вопросов, подготовкой перехода к следующим этапам реализации проекта, а также интеграцией маршрута с другими региональными инфраструктурными сетями.

Стороны вновь подтвердили приверженность реализации всех компонентов проекта TRIPP в максимально сжатые сроки.