США выдвигают новую идею по архитектуре безопасности Европы. Тем не менее, она может нести риски как для европейского континента, так и для Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту CNN Джейку Тапперу.

Зеленский уточнил, что пока не владеет всеми деталями проекта новой системы безопасности для Европы от Трампа. Однако президент предостерег, что потенциальная договоренность между Россией и Европой может быть опасна.

«Я не вижу никаких демонстраций и сигналов со стороны России, что она готова что-то делать. Думаю, поэтому это опасно. Когда они не хотят говорить о том, как закончить эту войну, я имею в виду Россию, а хотят начать с новой архитектуры безопасности в Европе, — это опасно», — говорит он.

Он говорит, что хотя Украина не является членом ЕС и НАТО, такие предложения безопасности несут риски для всех.

«Мы все живем в Европе. Мы не хотим, чтобы была Ялта-2. Мы не готовы к такому формату. Мы не хотим, чтобы Россия разделила нас», – сказал президент.

Зеленский уверен, что суверенитет и территориальная целостность — приоритет для любого независимого государства.