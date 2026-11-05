Россия и Иран договорились о передаче земельных участков под строительство железной дороги Решт – Астара, которая должна связать железнодорожные сети двух стран через Азербайджан в рамках коридора «Север – Юг». Об этом сообщил вице-премьер России Андрей Никитин, передает РБК.

«В Тегеране оформлен пакет документов по проекту строительства железнодорожной линии Решт – Астара. Российская организация «Каспиан сервисез» и иранская компания CDTIC подписали протокол о предоставлении доступа к земельным участкам на всем протяжении трассы для опережающих инженерных изысканий, а также дополнительное соглашение к контракту», – заявил вице-премьер.

По словам Никитина, участки уже переданы российской стороне. Это позволит продолжить инженерные изыскания с опережением графика и увеличить время на проведение необходимых работ. В этом году российские специалисты создали опорную геодезическую сеть и выполнили аэрофотосъемку. Сейчас они проводят гидрометеорологические изыскания и топографическую съемку, уточнил вице-премьер.

Железнодорожная линия Решт – Астара протяженностью 162 км станет частью западного маршрута международного транспортного коридора «Север – Юг». Ее строительство позволит соединить железнодорожные сети России и Ирана через территорию Азербайджана и доставлять грузы из России к морским портам на юге Ирана без смены вида транспорта. Сейчас на этом участке грузы перевозят автомобильным транспортом.