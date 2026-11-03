Промежуточные выборы 3 ноября станут оценкой первых двух лет второго президентского срока Дональда Трампа. На кону не только расклад сил в Конгрессе, но и судьба законодательных инициатив администрации, бюджетные решения, масштаб парламентского контроля и стартовые позиции партий перед президентской гонкой 2028 года.

Нынешняя конъюнктура благоприятствует демократам: у них растут шансы получить большинство в Палате представителей. В Сенате задача для них заметно сложнее. Общенациональное преимущество в опросах не гарантирует побед в каждом штате и округе, где многое решают репутация кандидатов, явка, электоральная география и границы округов.

Сама кампания строится вокруг эффективности президентского управления, экономической безопасности и работы институтов. Республиканцы доказывают, что единый контроль над Белым домом и Конгрессом нужен для последовательного курса, защиты границ и быстрых решений. Демократы отвечают, что концентрация власти ослабляет систему сдержек и противовесов.

Главная тема при этом остаётся экономической, и избирателей волнуют не макропоказатели, а цены на энергоносители, жильё и медицину. По опросу Reuters/Ipsos (16–19 октября), 68% респондентов не одобряют экономическую политику Трампа, а в вопросах управления экономикой демократам доверяют 40%, республиканцам — 33%. Общее одобрение деятельности президента составляет лишь 31%. Дополнительный фактор неопределённости — возможное влияние напряжённости на Ближнем Востоке на энергетические цены.

Республиканцы делают ставку на миграцию и безопасность границ. Демократы, не отрицая важности пограничного контроля, говорят о правовых процедурах и ограничении полномочий государства. Мобилизуют электорат также аборты, здравоохранение, правила проведения выборов и отношение власти к судебным решениям. При этом в конкурентных округах позиции кандидатов нередко расходятся с общенациональной риторикой партий.

Чтобы понять, что на самом деле поставлено на карту, нужно взглянуть на арифметику Конгресса. В Палате представителей переизбирается весь состав из 435 человек, большинство даёт 218 мандатов. Республиканцы пока удерживают его, но с минимальным отрывом, поэтому демократам хватит побед в сравнительно небольшом числе спорных округов. В Сенате разыгрывается 35 мандатов из 100: 33 на очередных выборах и два на внеочередных. Сейчас там 53 республиканца, 45 демократов и два независимых сенатора, голосующих с демократами, то есть у оппозиции 47 голосов. Для большинства в 51 голос нужны минимум четыре дополнительных места.

Что же говорят опросы? Во второй половине октября демократы стабильно лидируют в общенациональном опросе предпочтений на выборах в Конгресс (generic ballot). По данным RealClearPolling (8–23 октября), они опережают республиканцев: 51,1% против 42,8%, то есть на 8,3 процентного пункта. Silver Bulletin (23 октября) оценивает перевес в 9,1 пункта, а с поправкой на явку — в 9,6. CBS News (21–23 октября) фиксирует 53% против 45%, Reuters/Ipsos (16–19 октября) — 47% против 35%, Echelon Insights (15–19 октября) — 50% против 45%.

Разброс объясняется разной выборкой, методикой и допущениями о явке, а не противоположными тенденциями. Выводов два. Шансы демократов в Палате укрепились, но точное число мандатов пока предсказать нельзя. А общенациональный перевес не гарантирует им Сената: для этого нужно отбить минимум четыре места, победив в нескольких штатах, которые защищают республиканцы.

Именно там, на карте отдельных штатов, и решится судьба верхней палаты. Ключевые цели демократов — Северная Каролина и Мэн. Результаты на Аляске, в Айове, Канзасе, Огайо и Техасе могли бы указать на более глубокий сдвиг в настроениях, хотя шансы в этих штатах неравны. Одновременно демократам нужно удержать Джорджию и Мичиган. На уровне штатов вес имеют узнаваемость кандидата, внимание к местным проблемам и умеренность взглядов, а опросы пока слишком подвижны для окончательных выводов. Республиканцы рассчитывают на высокую активность своих сторонников, демократы — на неопределившихся и центристов.

Накал кампании от этого только растёт. Взаимные претензии сводятся к вопросу об ответственности и легитимности власти. Демократы упрекают администрацию в слабой реакции на рост стоимости жизни, давлении на институты и пренебрежении здравоохранением. Республиканцы говорят о слабом контроле над миграцией, раздутых госрасходах и игнорировании ценностей консервативных избирателей. В ход идут телевидение, цифровая реклама, малые пожертвования, комитеты политического действия и личные контакты с избирателями, причём послание адаптируют под аудиторию: в пригородах говорят о семейном бюджете и репродуктивных правах, в сельской местности и малых городах — о миграции, энергетике и безопасности. Деньги расширяют охват, но не гарантируют голосов.

Картину осложнят судебные споры о границах округов и правилах голосования, досрочное и почтовое голосование и сроки подсчёта. Во многих штатах итоги утверждаются уже после ночи выборов, поэтому предварительные данные важно отличать от официальных. Среди рисков — дезинформация и манипулятивные материалы о кандидатах.

Всё это складывается в три возможных сценария. Наиболее вероятен первый: демократы берут Палату, республиканцы сохраняют Сенат. Это осложнит продвижение инициатив Трампа, добавит контрольных слушаний и затруднит бюджетные сделки. Второй сценарий — демократическое большинство в обеих палатах. Для него общенациональный тренд должен проявиться в нескольких трудных для партии штатах при сохранении всех защищаемых мандатов. Тогда ограничения для внутренней повестки администрации станут куда жёстче. Третий сценарий — республиканцы удерживают обе палаты. Его могут обеспечить неравномерная явка, сильные местные кандидаты и события финишной прямой. Тогда Трампу будет проще проводить свою программу.

Внешняя политика изменится не сразу: Конгресс влияет на неё через бюджетные ассигнования, помощь другим странам, санкции и контроль, но широкие полномочия в сфере национальной безопасности остаются за президентом.

Если подвести итог, промежуточные выборы станут серьёзным испытанием для правящей партии. Различие между палатами объясняется самой системой: Палата переизбирается целиком и реагирует на общенациональную волну, а Сенат определяется штат за штатом и потому устойчивее. Вероятный итог — разделённая власть: демократы получат рычаги расследований и торга по бюджету, республиканцы сохранят барьер в Сенате. Всё это повысит цену политических договорённостей между Белым домом и Конгрессом. Исход крайних сценариев зависит от явки на финише и результатов в считаных конкурентных штатах.