Национальное агентство кибербезопасности, действующее при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, предупреждает о распространении в мессенджере WhatsApp фальшивых кампаний в преддверии Дня Победы.

Пользователям рассылают сообщения о якобы предусмотренной от имени президента Азербайджана денежной выплате в размере 100 манатов. Эти сообщения содержат вредоносные ссылки.

В Национальном агентстве кибербезопасности призвали граждан проявлять осторожность при получении подозрительных сообщений и ссылок от имени государственных органов и официальных лиц, а также проверять информацию через официальные источники.

Кроме того, граждан просят сообщать о подобных случаях через официальный сайт агентства — www.nca.az.