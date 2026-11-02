С 30 декабря 2026 года в Казахстане вступят в силу новые ограничения на ввоз автомобилей для личного пользования. Как сообщает ТАСС, граждане смогут импортировать только машины не старше пяти лет, соответствующие экологическому стандарту «Евро-5» или выше.

Решение принято на фоне роста собственного автопроизводства. За девять месяцев в Казахстане выпустили 136 548 автомобилей — на 38% больше, чем годом ранее. Сборка ведётся на 12 предприятиях.

При этом эксперты предупреждают о возможном перепроизводстве из-за ограниченного внутреннего спроса. Экспорт, в том числе в Россию, остаётся экономически невыгодным из-за импортных пошлин.