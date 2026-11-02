В Белграде 1 ноября задержали начальника Управления криминальной полиции Марко Кричака и главу службы по борьбе с преступностью Бошко Секуловича.

По данным прокуратуры, их подозревают в злоупотреблениях при расследовании убийства Александра Нешовича в белградском ресторане 12 мая.

Следствие считает, что полицейские пытались необоснованно привлечь к делу бывшего начальника белградской полиции Веселина Милича, несмотря на записи камер и показания свидетелей, подтверждавшие, что он покинул ресторан до убийства.

Кроме того, их обвиняют в задержке передачи доказательств прокуратуре. Кричака также подозревают в избиении и пытках владельца ресторана.

Главный прокурор Белграда Ненад Стефанович подчеркнул, что задержания не связаны с парламентскими выборами.

Кричак считался лояльным бывшему президенту Александру Вучичу. Ранее участники антиправительственных протестов обвиняли его подразделение в насилии, однако МВД отвергало эти заявления.