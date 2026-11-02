Следующий этап делимитации армяно-азербайджанской границы с высокой вероятностью затронет участки, связанные с инфраструктурным проектом TRIPP. Об этом заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

По его словам, конкретные сроки проведения очередного этапа пока не согласованы. Однако делимитационные работы на участках TRIPP могут быть проведены вне очереди, чтобы ускорить реализацию проекта.

Григорян также сообщил, что армянские власти изучают схемы строительства автомобильной и железной дорог, а также линий электропередачи в Сюникской области.

При определении маршрутов учитываются эффективность инвестиций и конкурентоспособность будущей инфраструктуры.