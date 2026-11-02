Телеведущий и актёр Леонид Якубович попал в базу данных Главного управления разведки Минобороны Украины. Соответствующая карточка опубликована на официальном портале ведомства.

В качестве оснований указаны его поддержка политики российских властей, участие в президентских кампаниях Владимира Путина в качестве доверенного лица и поездка в Крым в 2016 году.

Также в карточке упоминаются высказывания Якубовича о конфликте с Украиной и поддержка признания «ДНР» и «ЛНР». Кроме того, ГУР обратило внимание на выпуски «Поля чудес», в которых телеведущий получал подарки от российских военнослужащих и участников войны.