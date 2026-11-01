МИД Азербайджана поздравил народ и правительство Алжира с Днем революции, который отмечается 1 ноября.

«Искренне поздравляем народ и правительство Алжира по случаю Национального дня Алжира!», – говорится в сообщении, опубликованном на странице внешнеполитического ведомства в соцсети X.

1 ноября 1954 года Фронт национального освобождения начал вооруженную борьбу против французского колониального господства. Это событие стало началом войны за независимость Алжира.