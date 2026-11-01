МИД Азербайджана поздравил народ и правительство Алжира с Днем революции, который отмечается 1 ноября.
«Искренне поздравляем народ и правительство Алжира по случаю Национального дня Алжира!», – говорится в сообщении, опубликованном на странице внешнеполитического ведомства в соцсети X.
1 ноября 1954 года Фронт национального освобождения начал вооруженную борьбу против французского колониального господства. Это событие стало началом войны за независимость Алжира.
Warm congratulations to the people and the Government of the People’s Democratic Republic of Algeria on the occasion of Algeria’s National Day!
Happy National Day! 🇦🇿🇩🇿
@Algeria_MFA https://t.co/cXQaIHCPcr
— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 1, 2026