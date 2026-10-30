США намерены продолжать сотрудничество с Азербайджаном в сфере поддержки людей с аутизмом.

Об этом говорится в публикации американской дипмиссии в соцсети X.

Отмечается, что 30 октября временный поверенный в делах США в Азербайджане Эми Карлон посетила Центр аутизма, действующий при Общественном объединении «Birgə və Sağlam».

В дипмиссии подчеркнули, что визит подтвердил приверженность Вашингтона поддержке людей с аутизмом в Азербайджане.

Там также отметили, что аутизм становится одним из приоритетных направлений глобального общественного здравоохранения и требует все большего внимания. В этой связи США намерены продолжать оказывать поддержку азербайджанским партнерам, работающим в данной сфере.