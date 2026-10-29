Стратегические валютные резервы Азербайджана увеличились на 4,3 млрд долларов США, достигнув 89,4 млрд долларов.

Об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов, сообщает Report.

По его словам, имеющихся резервов достаточно для финансирования импорта товаров и услуг в страну в течение 40 месяцев.