Первая леди США Мелания Трамп заявила о расширении зоны действия режима прекращения огня в районе Олешек Херсонской области для безопасного прохода гуманитарных конвоев. Об этом сообщает The Guardian.

По ее словам, сроки реализации договоренностей сдвинули на два дня вперед, чтобы защитить мирных жителей и ускорить доставку необходимой помощи.