Первая леди США Мелания Трамп заявила о расширении зоны действия режима прекращения огня в районе Олешек Херсонской области для безопасного прохода гуманитарных конвоев. Об этом сообщает The Guardian.
По ее словам, сроки реализации договоренностей сдвинули на два дня вперед, чтобы защитить мирных жителей и ускорить доставку необходимой помощи.
«Географическая зона действия режима прекращения огня расширилась за черту Олешек, в пределах Херсонской области, чтобы обеспечить безопасный проход для гуманитарных конвоев», – отметила Мелания Трамп.