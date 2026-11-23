Россия может вывести на орбиту спутник с ядерной боеголовкой уже в ближайшие недели. Об этом говорится в совместном расследовании немецких телеканалов WDR, NDR и газеты Süddeutsche Zeitung.

По данным журналистов, аппарат под названием «Спутник-S» уже собран и несколько лет хранится в Подмосковье. Его запуск может состояться до конца 2026 года, предположительно в декабре. Немецкие военные и Федеральная разведывательная служба уже проинформировали министра обороны Бориса Писториуса и союзников по НАТО о возможной угрозе.

В западных военных кругах предупреждают, что ядерный взрыв на орбите может вывести из строя значительную часть спутниковой инфраструктуры, нарушить работу связи, навигации, энергосистем и банков.

В российском посольстве в Берлине заявили, что не располагают информацией о таком аппарате, а обвинения назвали частью пропагандистской кампании.

Размещение оружия массового уничтожения в космосе запрещено Договором о космосе 1967 года.