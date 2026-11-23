24 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Временами усиливающийся юго-западный ветер вечером сменится умеренным северо-западным.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 9–13 градусов, днем — 15–20 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 763 до 757 мм ртутного столба, относительная влажность составит 55–65%.

В районах Азербайджана также преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман.

Температура воздуха составит 4–8 градусов тепла ночью и 15–20 градусов днем. В горах ночью ожидается 0–5 градусов мороза, днем — 8–13 градусов тепла.