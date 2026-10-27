В Наримановском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Главное управление государственной дорожной полиции Азербайджана, сегодня около 04:00 автомобиль Toyota под управлением Агшина Мирзабейли сбил 23-летнего Абдуллу Алиева, передвигавшегося на скутере.

Авария произошла на регулируемом светофором пешеходном переходе и сопровождалась грубыми нарушениями правил дорожного движения. В результате ДТП молодой человек скончался на месте происшествия.

По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Главное управление государственной дорожной полиции вновь обратилось к водителям скутеров и других подобных двухколесных транспортных средств с призывом не забывать о жизненной важности соблюдения правил дорожного движения, неукоснительно выполнять требования безопасности и не подвергать опасности свою жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье окружающих.