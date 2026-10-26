Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с руководителем генерального директората Еврокомиссии по расширению и Восточному соседству Гертом Яном Купманом в Ереване заявил о заинтересованности в углублении и расширении связей с Евросоюзом.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Пашинян отметил, что правительство Армении заинтересовано в углублении и расширении связей в сферах транспорта, энергетики и цифровизации, а также в диверсификации экономики и укреплении ее устойчивости. Он подчеркнул важность поддержки Евросоюза, направленной на стимулирование экспорта армянской продукции, а также реализации программ по развитию технических возможностей, необходимых армянским производителям и экспортерам.

Купман отметил, что «ЕС приветствует амбициозную повестку реформ правительства Республики Армения и готов последовательно поддерживать этот процесс, расширяя сотрудничество во всех сферах, способствующих устойчивому развитию Армении».