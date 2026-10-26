Главный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Октай Сарал подтвердил уход с должности. На вопрос, связано ли увольнение с его заявлениями об Азербайджане, Сарал ответил: «Да, похоже на то».

Казалось бы, конфликт исчерпан. Эрдоган избавился от советника, который позволил себе вмешаться в обсуждение правил школьной формы в соседнем государстве. Анкара продемонстрировала готовность учитывать позицию Баку. Однако считать увольнение Сарала решением проблемы было бы преждевременно.

Сарал не случайный комментатор из социальных сетей. Он долгие годы находился рядом с президентом Турции, занимал высокий государственный пост и прекрасно понимал политическое значение собственных слов. Тем более что его выступление последовало на фоне продолжительной кампании против Азербайджана в определённых сегментах турецкого информационного пространства.

Именно поэтому вопросы возникают прежде всего к правящей Партии справедливости и развития (AKP).

За последние три года в Турции заметно активизировались круги, систематически критикующие внутреннюю и внешнюю политику Азербайджана. Особенно раздражают их светский характер азербайджанского государства, самостоятельные решения Баку и нежелание подстраиваться под религиозно-политические представления, распространённые среди части турецких консерваторов.

Критика сама по себе естественна, но, когда к ней присоединяются представители правящей партии, депутаты парламента и советник президента, разговор перестаёт быть исключительно общественной дискуссией. Возникает вопрос о политической ответственности руководства AKP.

Неслучайно ещё 13 октября правящая партия Азербайджана «Ени Азербайджан» выступила с беспрецедентно резким заявлением, обвинив близкие к AKP информационные ресурсы в распространении ложных и оскорбительных материалов. В Баку прямо призвали турецкую правящую партию отказаться от подобной политики.

Анкара эти обвинения отвергает, утверждая, что протестующие против Азербайджана группы не связаны с правительством или AKP. Однако участие представителей самой партии в публичных нападках на Баку делает такие объяснения недостаточными, поскольку дело давно не ограничивается школьной формой.

Достаточно вспомнить акции радикальных пропалестинских активистов против SOCAR в Турции. В 2024 году протестующие атаковали стамбульский офис азербайджанской нефтяной компании, облили здание краской и повредили входные двери. Турецкая полиция задержала участников нападения, однако сама кампания против SOCAR показала, насколько легко азербайджанская компания становится мишенью в чужих внутриполитических конфликтах.

Отдельная история — турецкая киноиндустрия. Азербайджанские зрители и кинокритики неоднократно обращали внимание на то, как в популярных сериалах изображают азербайджанцев: от комичных и недалёких персонажей до мошенников и представителей криминального мира. Достаточно вспомнить споры вокруг «Yahşi Cazibe» и «Долины волков». Массовая культура формирует устойчивые представления о соседнем народе, и пренебрежение этой проблемой со временем неизбежно сказывается на взаимном восприятии.

Впрочем, наиболее серьёзная проблема лежит в идеологической плоскости.

В окружении турецких властей существуют консервативные религиозно-политические круги, для которых светская модель Азербайджана остаётся предметом принципиального несогласия. Их взгляды основаны на представлениях о ведущей роли Анкары в тюркском и мусульманском мире и тесно переплетаются с идеями нурсистских и неоосманистских течений. Однако стратегическое союзничество не предполагает идеологического подчинения. Азербайджан не обязан воспроизводить турецкую модель отношений между религией и государством, как Турция не обязана копировать азербайджанскую.

Тем более странно, когда политики, постоянно говорящие о национальном суверенитете Турции, отказываются признавать такое же право за Азербайджаном.

Проблема не в одном Сарале. Она — в политической среде, где отдельные представители правящей партии позволяют себе разговаривать с Азербайджаном с позиции идеологического превосходства, а руководство страны вынуждено реагировать уже после того, как отношениям нанесён ущерб.

Увольнение советника может закрыть конкретный эпизод. Но если Анкара действительно намерена сохранить доверие Баку, ей придётся разобраться с причинами происходящего, а не только с его наиболее заметными участниками.

Эрдоган убрал Сарала. Теперь вопрос к самой AKP: намерена ли партия отказаться от привычки поучать союзника, который давно доказал, что самостоятельно определяет свою политику?